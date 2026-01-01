Chelsea anunció la salida de su DT Enzo Maresca

Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

"Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución. Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada". destacó el club londinense en un comunicado.