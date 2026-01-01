Chelsea anunció la salida de su DT Enzo Maresca

El Chelsea anunció la salida del director técnico italiano Enzo Maresca que actualmente estaban ocupando el quinto lugar de la Premier League.
"Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución. Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada". destacó el club londinense en un comunicado.