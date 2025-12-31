 Neymar Jr renovó su contrato por un año con el Santos

El atacante Neymar Jr , mayor goleador de la selección brasileña, renovó este miércoles hasta diciembre de 2026 su contrato con el Santos, club al que regresó en enero pasado y con el que no ha tenido una gran regularidad debido a diferentes lesiones y operaciones.

Neymar Jr se queda en Brasil

"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG de 33 años en un emotivo video publicado por el Santos en sus páginas en internet y en el que confirmó su decisión de permanecer otro año en el club en que inició su carrera.