FÚTBOL Fútbol Internacional -  31 de diciembre de 2025 - 17:07

Neymar Jr renovó su contrato por un año con el Santos

Neymar Jr renovó su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026, informó el club en sus redes sociales.

 Neymar Jr renovó su contrato por un año con el Santos

 Neymar Jr renovó su contrato por un año con el Santos

Foto: Santos FC

El atacante Neymar Jr, mayor goleador de la selección brasileña, renovó este miércoles hasta diciembre de 2026 su contrato con el Santos, club al que regresó en enero pasado y con el que no ha tenido una gran regularidad debido a diferentes lesiones y operaciones.

Neymar Jr se queda en Brasil

"Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG de 33 años en un emotivo video publicado por el Santos en sus páginas en internet y en el que confirmó su decisión de permanecer otro año en el club en que inició su carrera.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Figura del Bayern Múnich Luis Díaz debuta como artista con 'La promesa'

¡MOMENTOS 2025! Sporting SM enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi

Roberto Carlos tuvo que ser intervenido por un problema cardiaco

Recomendadas

Últimas noticias