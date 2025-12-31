Copa Africana de Naciones: Así quedaron los duelos de octavos de final

La Copa Africana de Naciones sigue su curso y ya están los 16 países clasificados a octavos de final que arrancarán este sábado 3 de enero con Senegal, Sudán y Mali ante Túnez.
Mali - Túnez Estadio Mohammed V, Casablanca; 20.00 .
Domingo 4 enero
Marruecos - Tanzania Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 17.00
Sudáfrica - Camerún Estadio Al Medina, Rabat; 20.00 .
Lunes 5 enero
Egipto - Benín Estadio de Agadir, Agadir; 17.00
Nigeria - Mozambique Estadio de Fez, Fez; 20.00
Martes 6 enero
Argelia - RD Congo Estadio Moulay Hassan, Rabat; 17.00
Costa de Marfil - Burkina Faso Estadio de Marrakech, Marrakech; 20.00 .