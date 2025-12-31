FÚTBOL Fútbol Internacional -  31 de diciembre de 2025 - 16:19

Copa Africana de Naciones: Así quedaron los duelos de octavos de final

Así quedaron los enfrentamientos para los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025, conoce los detalles.

Copa Africana de Naciones: Así quedaron los duelos de octavos de final

Copa Africana de Naciones: Así quedaron los duelos de octavos de final

EFE

La Copa Africana de Naciones sigue su curso y ya están los 16 países clasificados a octavos de final que arrancarán este sábado 3 de enero con Senegal, Sudán y Mali ante Túnez.

Partidos de octavos de final de la Copa Africana de Naciones

Sábado 3 enero

Senegal - Sudán Estadio de Tánger; 17.00 hora local

Mali - Túnez Estadio Mohammed V, Casablanca; 20.00 .

Domingo 4 enero

Marruecos - Tanzania Estadio Moulay Abdellah, Rabat; 17.00

Sudáfrica - Camerún Estadio Al Medina, Rabat; 20.00 .

Lunes 5 enero

Egipto - Benín Estadio de Agadir, Agadir; 17.00

Nigeria - Mozambique Estadio de Fez, Fez; 20.00

Martes 6 enero

Argelia - RD Congo Estadio Moulay Hassan, Rabat; 17.00

Costa de Marfil - Burkina Faso Estadio de Marrakech, Marrakech; 20.00 .

En esta nota:
Seguir leyendo

Figura del Bayern Múnich Luis Díaz debuta como artista con 'La promesa'

¡MOMENTOS 2025! Sporting SM enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi

Roberto Carlos tuvo que ser intervenido por un problema cardiaco

Recomendadas

Últimas noticias