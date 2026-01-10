Los Angeles Rams avanzan a la ronda divisional tras eliminar a los Panthers

Matthew Stafford impulsó este sábado con tres pases de anotación el triunfo de los Angeles Rams por 31-34 sobre los Carolina Panthers y su clasificación para la ronda divisional de la Conferencia Nacional en los 'playoffs' de la NFL.

Además de los tres envíos de 'touchdown', Stafford pasó para 304 yardas, sufrió una intercepción y una captura.Por Panthers, Bryce Young sumó 264 yardas y una anotación. Fue interceptado en una ocasión y capturado dos veces.

Los Rams dominaron el primer cuarto. Tomaron ventaja de 0-7 en su primera serie vía un envío a las diagonales para Puka Nacua.

La defensiva visitante también contribuyó con una intercepción de Cobie Durant en la parte final del periodo, acierto que el ataque de Los Angeles capitalizó con el segundo 'touchdown' de Puka Nacua en una jugada de atracción que volvió a vulnerar la defensiva de Carolina para alejarse 0-14 en el inicio del segundo cuarto.

Los Rams dieron la vuelta

Los Panthers al fin establecieron su ofensiva que sumó 7-14, luego de recorrer 65 yardas en siete jugadas hasta el acarreo a la zona pintada Chuba Hubbard; el equipo del entrenador Sean McVay respondió vía un gol de campo de 46 yardas que conectó Harrison Mevis que puso distancia 7-17.

Con 40 segundos en el reloj, Bryce Young acercó al local en una rápida ofensiva que culminó con una carrera a la zona pintada.

La defensiva detuvo a Rams y en su turno, el ataque de Carolina empató gracias a un gol de campo de 46 yardas de Ryan Fitzgerald. Los Angeles contestaron por la misma vía para retomar el mando 17-20.

La defensiva de Carolina volvió a ser determinante; Mike Jackson interceptó a Stafford en el cierre del cuarto, acción que el ataque aprovechó para dar la vuelta al marcador 24-20 con otro acarreo de anotación de Chuba Hubbard en el inicio del último periodo.

Una recepción de Kyren Williams regresó la ventaja 27-24 a Rams a nueve minutos del final del juego.

Carolina contestó con sus equipos especiales que bloquearon una patada de despeje y dejaron a la ofensiva dentro de terreno rival, posición que el ataque liderado por Bryce Young convirtió en anotación con envío Jalen Coker para dar la vuelta 31-27.

Con dos minutos por jugar, los Rams reaccionaron con envío de touchdowns hacia Colby Parkinson que les dio la ventaja definitiva por 31-34.