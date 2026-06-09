NBA: Jalen Brunson y sus descargos después de 3 Juegos de las Finales

Jalen Brunson, la estrella de los New York Knicks, afirmó este martes que siente que ha jugado a un "nivel intermedio" los tres primeros partidos de las Finales de la NBA que Nueva York lidera 2-1 ante los Spurs.
Brunson agregó que lo más importante que debe mejorar para los partidos que quedan es "no perder el balón y darle una oportunidad al equipo" y que el grupo llega "con mentalidad de aprender y mejorar después de cada partido".
Preguntado sobre su relación con el dominicano Karl-Anthony Towns, Brunson elogió que 'KAT' es "un compañero excelente y una persona fantástica".
"Es alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para ayudar, te conozca bien o no. Así es su carácter, así es él, y eso se traslada a la pista. Hay una narrativa injusta sobre él; realmente quiero a ese tipo y valoro todo lo que ha hecho por este equipo, por esta ciudad y como amigo", comentó Brunson.
FUENTE: EFE