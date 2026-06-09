NBA: Jalen Brunson y sus descargos después de 3 Juegos de las Finales

Jalen Brunson, la estrella de los New York Knicks, afirmó este martes que siente que ha jugado a un "nivel intermedio" los tres primeros partidos de las Finales de la NBA que Nueva York lidera 2-1 ante los Spurs.

"He jugado mejor, pero también he jugado peor. Un nivel intermedio", apuntó el '11' de los Knicks, nombrado mejor jugador de las finales de Conferencia Este, en rueda de prensa previa al cuarto partido de las Finales entre los Knicks y los Spurs que se disputará este miércoles.

Brunson agregó que lo más importante que debe mejorar para los partidos que quedan es "no perder el balón y darle una oportunidad al equipo" y que el grupo llega "con mentalidad de aprender y mejorar después de cada partido".

Preguntado sobre su relación con el dominicano Karl-Anthony Towns, Brunson elogió que 'KAT' es "un compañero excelente y una persona fantástica".

"Es alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para ayudar, te conozca bien o no. Así es su carácter, así es él, y eso se traslada a la pista. Hay una narrativa injusta sobre él; realmente quiero a ese tipo y valoro todo lo que ha hecho por este equipo, por esta ciudad y como amigo", comentó Brunson.

FUENTE: EFE