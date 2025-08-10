EN VIVO

FÚTBOL

Así se coronó campeón el FC Barcelona ante Como 1907 en el Trofeo Joan Ganper

FC Barcelona vs Como 1907: EN VIVO Trofeo Joan Gamper

FC Barcelona vs Como 1907: EN VIVO Trofeo Joan Gamper

AFP
Fútbol Internacional - 

Sigue el minuto a minuto del partido entre el FC Barcelona y el Calcio Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper 2025.

Sigue el minuto a minuto del partido entre el FC Barcelona y el Calcio Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper 2025.

Live Blog Post

Final / FC Barcelona 5-0 Como 1907

Live Blog Post

Minuto 90/ FC Barcelona 5-0 Como 1907

Diao falla en el mano a mano ante García

Live Blog Post

Minuto 65 / FC Barcelona 5-0 Como 1907

Carrera de izquierda hacia el centro de Yamal que remata a las manos del portero.

Live Blog Post

Minuto 61 / FC Barcelona 5-0 Como 1907

Lo intentó Nico Paz pero con la derecha remata desviado.

Live Blog Post

Minuto 49 / FC Barcelona 5-0 Como 1907

Pase hacia Lamine Yamal por parte de Ferran y el zurdo con su definición clásica manda a la izquierda el balón fuera del alcance del portero.

Live Blog Post

Inicia el segundo tiempo

Live Blog Post

Medio tiempo / FC Barcelona 4-0 Como 1907

Live Blog Post

Minuto 45+2 / FC Barcelona 4-0 Como 1907

Rashford se deja a dos en el camino y sólo frente al arco define de zurda a un costado del marco.

Live Blog Post

Minuto 42 / FC Barcelona 4-0 Como 1907

Raphinha recupera el balón dentro del área y la cede a un lado para que marque Lamine Yamal.

Live Blog Post

Minuto 37 / FC Barcelona 3-0 Como 1907

Marcus Rashford se escapa por la derecha, manda un balón al área para la aparición de Raphinha que marca.

Live Blog Post

Minuto 35 / FC Barcelona 2-0 Como 1907

Fermín López toma un pase de Frenkie De Jong y desde media distancia manda el balón al fondo.

Live Blog Post

Minuto 21 / FC Barcelona 1-0 Como 1907

Fermín López intercepta un pase y define cruzado dentro del área para abrir el marcador.

Live Blog Post

Minuto 12 / FC Barcelona 0-0 Como 1907

El Como ya ha quedado en múltiples ocasiones en fuera de juego con Addai.

Live Blog Post

Minuto 1 / FC Barcelona 0-0 Como 1907

Con todo inicio el Como pero Douvikas estaba en fuera de juego.

Live Blog Post

INICIA EL PARTIDO

Live Blog Post

Discurso de Ter Stegen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1954613760397586551&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Presentación oficial

El FC Barcelona presenta ante su afición a los jugadores de la plantilla para la temporada 25/26.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1954609311302176780&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación del FC Barcelona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/1954603653509308744&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Alineación del Como 1907

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Como_1907/status/1954603977443573764&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

FC Barcelona golea al Como 1907 para conquistar el Trofeo Joan Gamper

FC Barcelona anunció la salida de Inigo Martínez

Marc-André ter Stegen recupera la capitanía del FC Barcelona

Recomendadas

Últimas noticias