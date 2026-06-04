Selección de Panamá: Reacciones internacionales tras el gol de Kadir Barría

La Selección de Panamá logró imponerse 4-2 sobre República Dominicana en el partido de despedida disputado en el Estadio Rommel Fernández, donde la noticia fue la anotación de Kadir Barría , el joven delantero que milita en el Botafogo de la primera división de Brasil y que no está convocado entre los 26 jugadores para la Copa Mundial 2026.

Para muchos es sorpresa que el atacante de 18 años no esté en la lista del seleccionado nacional dirigido por Thomas Christiansen para la cita mundialista y los mensajes de periodistas y medios internacionales no se hicieron esperar.

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Kadir anotó su gol al minuto 89' de partido con asistencia de Eric Davis.

Reacciones internacionales al gol de Kadir Barría

Botafogo: Atacante de 18 años del Glorioso, Kadir marcó por la Selección de Panamá en la victoria ante la República Dominicana por 4 a 2 en el amistoso de preparación para la Copa del Mundo. ¡Muy bien, Cria!.

Central Botafogo: Gol de Kadir contra la República Dominicana. Nada explica que no vaya al Mundial.

ESPN Centroamérica: Kadir Barría anotó para la Selección de Panamá. ¿Debió convocarlo al Mundial Christansen?

Tiago Brandao: En el amistoso contra la República Dominicana, Kadir solo necesitó 15 minutos en el campo para dejar su marca. Increíble su ausencia entre los 26 nombres que irán al Mundial por Panamá.

Ramón Cáceres: Kadir Barría, la joya panameña de 18 años del Botafogo NO fue convocado al Mundial, pero juega en el amistoso de despedida de Panamá antes de viajar y marca su primer gol en el Rommel. Hay cosas que yo no entiendo.