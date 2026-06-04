Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver en VIVO amistoso

La selección de Panamá de Thomas Christiansen se prepara para su partido en San Luis ante Bosnia y Herzegovina, será el último duelo amistoso previo a su debut en el Mundial 2026.
Los canaleros buscarán mejorar estrategias, buscar jugadas claves para superar a sus rivales en la próxima Copa del Mundo.
Fecha, hora y dónde ver amistoso de la selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina
- Fecha: Sábado, 6 de junio de 2026
- Hora: 2:00 pm
- Lugar: San Luis
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 1:00 pm