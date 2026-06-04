MAREA ROJA Marea Roja -  4 de junio de 2026 - 09:20

Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver en VIVO amistoso

La selección de Panamá se enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el duelo amistoso de fecha FIFA previo al Mundial 2026.

Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina: Fecha

Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina: Fecha, hora y dónde ver en VIVO amistoso

La selección de Panamá de Thomas Christiansen se prepara para su partido en San Luis ante Bosnia y Herzegovina, será el último duelo amistoso previo a su debut en el Mundial 2026.

Panamá llega a este partido luego de vencer 4-2 a República Dominicana en la despedida de su afición en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por lo que quieren seguir en esa línea de victoria.

Los canaleros buscarán mejorar estrategias, buscar jugadas claves para superar a sus rivales en la próxima Copa del Mundo.

Fecha, hora y dónde ver amistoso de la selección de Panamá ante Bosnia y Herzegovina

  • Fecha: Sábado, 6 de junio de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: San Luis
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 1:00 pm
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