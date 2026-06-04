Manuel Arias revela detalles sobre la continuidad de Thomas Christiansen

Manuel Arias , presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), reveló detalles importantes sobre la posible continuidad del entrenador Thomas Christiansen con la Selección de Panamá, después de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Christiansen de 53 años fue nombrado seleccionador del conjunto panameño el 22 de julio de 2020 , iniciando un nuevo proceso y aunque no clasificó a Qatar 2022, la FPF confió en su trabajo, que se vio recompensando llegando a la final de la Copa Oro 2023 y la Liga de Naciones CONCACAF 2024/25.

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En junio de 2022, el hispano danés renovó su contrato como técnico del onceno nacional hasta el 2026.

Declaraciones de Manuel Arias sobre Thomas Christiansen

"Hay interés de él y la FPF. Nosotros estamos contentos con su trabajo, pero es un tema económico", dijo Arias.

"Cuando camparas el salario de un entrenador de Panamá ganando 800 mil dólares al año con otras selecciones que cobran millones, no nos permite negarle la oportunidad a Thomas de otro reto", finalizó.