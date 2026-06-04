MLB MLB -  4 de junio de 2026 - 10:08

MLB: José Caballero se calienta con el madero y conecta otro cuadrangular

El santeño José Caballero conectó cuadrangular en la derrota de los Yankees ante los Guardianes de Cleveland en la MLB.

MLB: José Caballero se calienta con el madero y conecta otro cuadrangular

MLB: José Caballero se calienta con el madero y conecta otro cuadrangular

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Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El pelotero panameño José Caballero despachó su quinto cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB, en la derrota de los Yankees de Nueva York 5-4 ante los Guardianes de Cleveland en el Yankee Stadium.

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La enorme conexión del santeño llegó en la baja del cuarto episodio para poner la pizarra 3-2 y meter a los "Bombarderos" en partido.

La pelota terminó viajando 364 pies y tuvo una velocidad de salida de 98.6 mph, luego de conectar un Sinker de 97 MPH del lanzador Gavin Williams.

"Chema" bateó de 4-2, incluyendo 1 jonrón, 1 carrera empujada, 1 anotada y 1 ponche.

Con esta segunda derrota consecutiva, los dirigidos por Aaron Boone se mantienen en la segunda posición de la división Este de la Liga Americana con récord de 36-25.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El canalero de 29 años está bateando .263 producto de 44 hits en 167 turnos al bate, 5 cuadrangulares, 8 dobles, 16 empujadas, 22 anotadas, 15 bases robadas, 10 bases por bolas y 34 ponches.

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