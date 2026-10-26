Balón de Oro 2026: El FC Barcelona, mejor equipo femenino del mundo

El FC Barcelona , que arrasó con todos los títulos en la temporada 2025-2026, fue coronado como el mejor equipo femenino del mundo en la gala del Balón de Oro .

Los azulgranas conquistaron su séptima Liga Española consecutiva, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y recuperaron la Champions League al arrollar al Olympique de Lyon en la final.

Mensaje de Joan Laporte

"Es un gran honor ser elegidos como el mejor club del mundo", dijo Joan Laporta, presidente del club. "Me acuerdo mucho de nuestras jugadoras, que son fantásticas. Enhorabuena a todas las premiadas. Pero me acuerdo también de todos los directivos, entrenadores, que están al cargo del fútbol femenino. Gracias por vuestro espectacular trabajo. También me gustaría agradecer a las competiciones que organizan los torneos porque sin vosotros no podríamos mostrar nuestro fútbol", añadió Laporta.

El premio a mejor equipo del mundo fue el cuarto para la delegación del Barcelona, que también se llevó el de mejor portera, con Cata Coll, el de mejor jugadora joven, con Vicky López, y Pere Romeu, como mejor entrenador de equipo femenino.

FUENTE: EFE