FÚTBOL Fútbol Internacional -  26 de octubre de 2026 - 16:49

Balón de Oro 2026: Unai Simón, elegido Mejor portero del mundo

El guardameta Unai Simón, primer español en ganar el trofeo Yashin en la Gala del Balón de Oro 2026.

Balón de Oro 2026: Unai Simón
Balón de Oro 2026: Unai Simón, elegido Mejor portero del mundoFoto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

El portero Unai Simón, del Athletic Club y de la selección española, consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la temporada en la gala del Balón de Oro.

Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó la pasada temporada la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición.

Unai Simón hizo historia en el Balón de Oro 2026

El vasco es el primer portero en la historia de España en ganar este galardón, que se instauró en 2019 y que, desde entonces, han ganado Alisson Becker, Donnarumma en dos ocasiones, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, también en dos ocasiones.

Simón, que recibió el premio de las manos de Peter Schmeichel, ya fue segundo en este premio hace dos temporadas, en el mismo año en el que ganó la Eurocopa con España.

"Ha sido uno de los veranos más bonitos de nuestra vida", aseguró Simón en referencia a la conquista del mundo.

En Londres, el arquero estuvo acompañado por su familia y por una delegación del Athletic que incluye al presidente, Jon Uriarte, y el director deportivo, Mikel González. La intención del club es que José Ángel Iribar también estuviera presente, pero no se pudo hacer.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Kylian Mbappé y su novena decepción con el Balón de Oro

Balón de Oro 2026: Harry Kane se corona en Londres

Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro

Recomendadas

Últimas noticias