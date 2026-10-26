MLB: Partido para hoy en la Serie Mundial 2026

Los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee vuelven al terreno de juego este lunes 26 de octubre en la MLB para disputar el tercer compromiso de la Serie Mundial 2026, en un enfrentamiento que promete emociones y mucha intensidad.

Los Cerveceros llegan motivados después de imponerse 5-4 sobre los Rays en el segundo partido, un encuentro lleno de emociones que se definió por la mínima diferencia.

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Por su parte, Tampa Bay intentará reaccionar y encontrar mayor contundencia ofensiva para evitar que Milwaukee tome el control de la eliminatoria.

Milwaukee buscará mantener el impulso de su última victoria, mientras que Tampa Bay tratará de aprovechar sus oportunidades con corredores en posición anotadora.

Partido para hoy en la MLB en Serie Mundial 2026