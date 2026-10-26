Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 26 de octubre en la Súper Ronda FEDEBEIS

La novena de Panamá jugará este lunes 26 de octubre su segundo juego correspondiente a la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se realiza en República Dominicana.

Panamá suma una victoria tras vencer a los locales este domingo y este lunes se medirán a Nicaragua desde las 9:00 am.

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