Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 26 de octubre en la Súper Ronda

La novena de Panamá jugará este lunes 26 de octubre su segundo juego correspondiente a la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se realiza en República Dominicana.
La Súper ronda está conformada por dos equipos de cada grupo, en total son 6 novenas que buscan su clasificación para el Mundial de esta categoría. Los otros equipos juegan por posiciones.
Partidos para hoy en el Premundial de Béisbol U18
- Venezuela vs Estados Unidos 9:00 am
- Nicaragua vs Panamá 9:00 am
- México vs Canadá 10:00 am
- Puerto Rico vs República Dominicana 1:00 pm
- Cuba vs Curazao 1:00 pm