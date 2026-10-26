BÉISBOL Béisbol -  26 de octubre de 2026 - 06:33

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 26 de octubre en la Súper Ronda

Repasa la agenda de partidos para hoy lunes 26 de octubre en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 26 de octubre en la Súper Ronda

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy lunes 26 de octubre en la Súper Ronda

FEDEBEIS

La novena de Panamá jugará este lunes 26 de octubre su segundo juego correspondiente a la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U18 que se realiza en República Dominicana.

Panamá suma una victoria tras vencer a los locales este domingo y este lunes se medirán a Nicaragua desde las 9:00 am.

La Súper ronda está conformada por dos equipos de cada grupo, en total son 6 novenas que buscan su clasificación para el Mundial de esta categoría. Los otros equipos juegan por posiciones.

Partidos para hoy en el Premundial de Béisbol U18

  • Venezuela vs Estados Unidos 9:00 am
  • Nicaragua vs Panamá 9:00 am
  • México vs Canadá 10:00 am
  • Puerto Rico vs República Dominicana 1:00 pm
  • Cuba vs Curazao 1:00 pm
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