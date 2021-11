Bolivia mantiene el sueño de ir al mundial de Qatar 2022

El capitán de la Verde, de 34 años y con 9 tantos en la tabla de goleadores de las eliminatorias, arriba de los astros Neymar y Lionel Messi, acotó por la misma red social que "vamos a seguir soñando siempre".

Bolivia tiene el ilusión de retornar al ecuménico de fútbol, después de clasificar de manera histórica hace 28 años, de la mano del timonel el español, Xabier Azkargorta.

El país siempre recuerda con añoranza a sus históricas piezas: el volante ofensivo Marco Etcheverry (ex Colo Colo chileno), el delantero Erwin Sánchez (ex Boavista portugués) o a su capitán Milton Melgar (ex Boca Juniors y River Plate argentinos).

Desde 1994 sólo sumó fracaso tras fracaso en cada ronda premundialista.

Bolivia, tras el partido ante los uruguayos, acumuló hasta la decimocuarta fecha 15 puntos y está en octava posición, con la idea de pelear al menos la repesca.

Sudamérica otorga cuatro boletos directos al próximo mundial y un quinto para el repechaje contra la selección de otra confederación.

Integra el disputado pelotón de selecciones con Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, que pelean un pasaje al máximo evento mundial de fútbol.

Empero, el equipo boliviano aún tiene cuatro partidos complicados por delante: dos salidas ante Venezuela y Colombia y dos de local ante Chile y Brasil.

Colombia es favorito en su suelo, Chile le ganó a Bolivia en La Paz en dos anteriores eliminatorias (para Sudáfrica-2010 y para Brasil-2014) y Brasil marcha en la actual fase como líder invicto.

Entre fines de enero y principios de febrero de 2020 se realizará la doble fecha en tierras venezolanas y en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Sorpresivas denuncias

Tras el partido ante Uruguay por las eliminatorias, el adiestrador Farías sorprendió a moros y cristianos, al revelar que sufre amenazas en el país y la afición deportiva comenzó a digerir el alcance de las revelaciones.

"Hay muchas cosas como para estar feliz, pero la felicidad no es completa", fueron sus primeras palabras.

Y luego acotó que el martes "recibí amenazas, porque no convoqué o no puse un jugador y después [...] terminando el partido, llegaron acusaciones de circunstancias personales".

El exseleccionador de Venezuela y del popular The Strongest boliviano, insistió que "no estoy dispuesto a [...] que se me venga a estar amenazando y amenazando a mi familia" y que "creo que he soportando bastante en silencio, pero ya esto es un acoso que no lo puedo entender".

Dijo que hablará en los próximos días del asunto con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

FUENTE: AFP