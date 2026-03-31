Repechaje Internacional para Mundial 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy en los repechajes internacionales por un cupo en el Mundial 2026 .

Cuarenta años después de su única presencia mundialista en México 1986, Irak sueña con que el país norteamericano vuelva a ser testigo de un capítulo histórico para su fútbol. Los Leones de Mesopotamia avanzaron desde la quinta ronda de las eliminatorias de la AFC tras imponerse con un ajustado 3-2 global a Emiratos Árabes Unidos, resultado que les aseguró su lugar en el torneo clasificatorio.

En otro frente, Bolivia también logró avanzar, aunque con dificultades. El conjunto sudamericano tuvo que remontar en la segunda mitad para imponerse 2-1 a Surinam en la semifinal, dejando en el camino al representante de la Concacaf.

Por su parte, RD Congo mantuvo el rumbo con firmeza y ahora afronta un duelo decisivo en busca de sellar su regreso a una Copa Mundial, algo que no consigue desde 1974. Los Leopardos finalizaron segundos en su grupo, solo por detrás de Senegal, y posteriormente superaron con autoridad a selecciones de peso como Camerún y Nigeria en los play-offs africanos, asegurando su presencia en el Torneo de Repesca.

Finalmente, Jamaica dejó escapar la clasificación directa a su primer Mundial desde Francia 1998 en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf. No obstante, el Torneo Clasificatorio le abrió una nueva oportunidad, y ya dio el primer paso al vencer por la mínima (1-0) a Nueva Caledonia.

Partidos para hoy en los Repechajes Internacionales de cara al Mundial 2026