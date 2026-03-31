Repechaje Internacional para Mundial 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos que hay para hoy en los repechajes internacionales por un cupo en el Mundial 2026.
En otro frente, Bolivia también logró avanzar, aunque con dificultades. El conjunto sudamericano tuvo que remontar en la segunda mitad para imponerse 2-1 a Surinam en la semifinal, dejando en el camino al representante de la Concacaf.
Por su parte, RD Congo mantuvo el rumbo con firmeza y ahora afronta un duelo decisivo en busca de sellar su regreso a una Copa Mundial, algo que no consigue desde 1974. Los Leopardos finalizaron segundos en su grupo, solo por detrás de Senegal, y posteriormente superaron con autoridad a selecciones de peso como Camerún y Nigeria en los play-offs africanos, asegurando su presencia en el Torneo de Repesca.
Finalmente, Jamaica dejó escapar la clasificación directa a su primer Mundial desde Francia 1998 en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf. No obstante, el Torneo Clasificatorio le abrió una nueva oportunidad, y ya dio el primer paso al vencer por la mínima (1-0) a Nueva Caledonia.
Partidos para hoy en los Repechajes Internacionales de cara al Mundial 2026
- RD Congo vs Jamaica en el Estadio Guadalajara a las 4:00 P.M.
- Bolivia vs Irak en el Estadio de Monterrey a las 10:00 P.M.