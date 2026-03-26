FUTBOL Fútbol Internacional -  26 de marzo de 2026 - 19:20

Bolivia deja en el camino a Surinam y sueña con el Mundial 2026

En un dramático partido, la selección de Bolivia venció a Surinam para instalarse en la final del repechaje internacional.

Bolivia deja en el camino a Surinam y sueña con el Mundial

Bolivia deja en el camino a Surinam y sueña con el Mundial

FOTO: CONMEBOL

La selección de Bolivia superó este jueves el primer obstáculo en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 al vencer de remontada a la de Surinam por 2-1 en Monterrey (México) y buscará su clasificación el próximo martes ante Irak en esta misma ciudad.

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La selección suramericana se impuso con goles de Moisés Paniagua a los 72 minutos y de Miguel Terceros, de penalti, a los 79.

Surinam abrió la cuenta al minuto 48 a través de Van Gelderen.

Bolivia fue mejor en la segunda parte

El partido, de trámite discreto y dominio alterno, pues la selección surinamesa mostró mejor cara en la primera parte y la boliviana fue superior en la segunda, en un choque que se jugó en el estadio BBVA de Monterrey.

Bolivia no acude a la Copa del Mundo desde la edición de Estados Unidos 1994.

FUENTE: EFE

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