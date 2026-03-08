FÚTBOL Fútbol Internacional -  8 de marzo de 2026 - 13:30

Celtic FC elimina a Rangers en Copa de Escocia y fanáticos invadieron la cancha

El Celtic FC elimina al Rangers por penaltis en la Copa de Escocia y el caos se desata al final en el césped.

Celtic FC elimina a Rangers en Copa de Escocia y fanáticos invadieron la cancha

Celtic FC elimina a Rangers en Copa de Escocia y fanáticos invadieron la cancha

FOTO: Celtic fc

El Celtic FC aprovechó su acierto en el lanzamiento de penaltis (2-4), tras un empate a cero, para ganar el derbi del 'Old Firm' ante el Rangers en la Copa de Escocia y alcanzar las semifinales después de que el encuentro disputado en el Ibrox Stadium terminara con aficionados de ambos equipos sobre el césped.

Avanzaron los Celtic FC

El triunfo del conjunto de Martin O'Neill llevó a situaciones encontradas en las gradas del recinto del Rangers. Los seguidores de los dos equipos saltaron al terreno de juego cuando los jugadores aún no habían llegado a los vestuarios. Los locales, como protesta y para aliviar su decepción. Los verdiblancos, para celebrar el éxito y la clasificación.

La policía y los miembros de seguridad tomaron pronto el campo para evitar que ambas aficiones se enfrentaran. Algunas bengalas fueron de un lado a otro, del césped a uno de los fondos y al contrario, y algunos seguidores, con el rostro cubierto, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.

El segundo duelo en una semana entre los equipos más poderosos de Escocia volvió a terminar igualado y esta vez se resolvió desde los once metros. El fin de semana pasado, en la liga, el choque acabó con empate a dos goles.

Este domingo, Rangers falló dos, los lanzados por James Tavernier, el primero, y Djeidi Gassama, el cuarto, mientras que el Celtic anotó los cuatro que lanzó.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Ligue 1: Lens gana cómodamente y sigue de cerca al PSG

FC Barcelona: Lamine Yamal marcó un golazo en triunfo en San Mamés

LaLiga: Atlético de Madrid superó a la Real Sociedad con doblete de Nico González

Recomendadas

Últimas noticias