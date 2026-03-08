Celtic FC elimina a Rangers en Copa de Escocia y fanáticos invadieron la cancha

El C eltic FC aprovechó su acierto en el lanzamiento de penaltis (2-4), tras un empate a cero, para ganar el derbi del 'Old Firm' ante el Rangers en la Copa de Escocia y alcanzar las semifinales después de que el encuentro disputado en el Ibrox Stadium terminara con aficionados de ambos equipos sobre el césped.

El triunfo del conjunto de Martin O'Neill llevó a situaciones encontradas en las gradas del recinto del Rangers. Los seguidores de los dos equipos saltaron al terreno de juego cuando los jugadores aún no habían llegado a los vestuarios. Los locales, como protesta y para aliviar su decepción. Los verdiblancos, para celebrar el éxito y la clasificación.

La policía y los miembros de seguridad tomaron pronto el campo para evitar que ambas aficiones se enfrentaran. Algunas bengalas fueron de un lado a otro, del césped a uno de los fondos y al contrario, y algunos seguidores, con el rostro cubierto, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.

El segundo duelo en una semana entre los equipos más poderosos de Escocia volvió a terminar igualado y esta vez se resolvió desde los once metros. El fin de semana pasado, en la liga, el choque acabó con empate a dos goles.

Este domingo, Rangers falló dos, los lanzados por James Tavernier, el primero, y Djeidi Gassama, el cuarto, mientras que el Celtic anotó los cuatro que lanzó.

FUENTE: EFE