Panamá Femenina igualó con Jamaica en segundo amistoso

La Selección de Panamá Femenina igualó 0-0 contra Jamaica en el segundo encuentro amistoso que disputaron ambas selecciones en la fecha FIFA de junio.

¡FINAL DEL PARTIDO ! Termina el compromiso con empate en el marcador entre #PanamáMayor y Jamaica , y con esto finalizar esta fecha FIFA de amistosos. 0-0 Rommel Fernández @tvmaxdeportes @deportes_rpc #MareaQueLate pic.twitter.com/0lrhni6jw2

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En los primeros 45' minutos, los dos oncenos tuvieron ocasiones claras de gol, pero ninguno logró romper las redes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Las canaleras tuvieron una al minuto 9', cuando Carmen Montenegro sacó un remate de pierna derecha, que terminó atajando de gran manera la guardameta Brooks.

Al 30', Deneisha Blackwood estrelló su penal en el travesaño, después de una falta dentro del área panameña.

En la segunda parte, Panamá volvió a insistir con remates peligrosos de Sherline King y Karla Riley, sin embargo, el marcador no se movió.

Panamá termina la fecha FIFA con un empate y una derrota, después de perder el primer partido de preparación con las Reggae Girlz gracias al gol de Shania Hayles.

Panamá femenina se prepara para un duelo de nivel

Estos amistosos que disputaron las dirigidas por Toña Is, forman parte de la preparación estratégica del equipo con miras a su próximo gran reto internacional ante Canadá en el mes de noviembre, correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.