Toña Is valora el empate de Panamá Femenina ante Jamaica

La entrenadora española Toña Is habló luego del empate sin goles que logró la selección de Panamá Femenina ante Jamaica en partido amistoso disputado este lunes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Rescato muchas cosas por como compiten estas chicas. Hemos hecho una segunda parte increíble y no se le puede pedir más a las jugadoras", inició.

"Jugando así es difícil que otro equipo nos haga muchos goles, por lo tanto sabemos que tuvimos ocasiones, generamos mucho y solo nos falta materializar las ocasiones que tenemos", añadió.

"Creo que hemos competido con esta gran selección y esperamos seguir compitiendo de esta manera en los próximos partidos", finalizó.

Panamá termina la fecha FIFA con un empate y una derrota, después de perder el primer partido de preparación con las Reggae Girlz gracias al gol de Shania Hayles.

Panamá femenina se prepara para un duelo de nivel

Estos amistosos que disputaron las dirigidas por Toña Is, forman parte de la preparación estratégica del equipo con miras a su próximo gran reto internacional ante Canadá en el mes de noviembre, correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.