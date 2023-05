"Dudar de Karim Benzema no tiene sentido", dice Ancelotti

"Dudar de Karim Benzema no tiene sentido, puede pasar un partido malo, puede pasar, pero no ha sido el único. Karim sigue siendo un jugador muy importante, una leyenda de este club, esto es. Si no acierta en un partido, no pasa nada. El miércoles, no ha acertado el equipo, no solo Karim", declaró Ancelotti este sábado en la conferencia de prensa previa al partido liguero contra el Valencia.