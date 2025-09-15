FÚTBOL Fútbol Internacional -  15 de septiembre de 2025 - 09:51

EA Sports FC 26: Conoce la media de los futbolistas panameños

El EA Sports FC 26 está próximo a lanzarse y allí se encuentran actualmente doce futbolistas panameños (11 masculinos y 1 femenino).

Panameños en el EA Sports FC 26

Jugador / Equipo / Media

  • Michael Amir Murillo / Olympique Marsella / 76
  • Luis Mejía / Nacional / 72
  • Aldrith Quintero / Alhama CF / 71
  • Aníbal Godoy / San Diego FC / 70
  • Orlando Mosquera / Al Fayha / 70
  • Eduardo Guerrero / Dynamo Kiev / 70
  • Andrés Andrade / LASK Linz / 69
  • José Fajardo / Universidad Católica / 68
  • José Córdoba / Norwich City / 68
  • Carlos Harvey / Minnesota United / 65
  • Leslie Heráldez / Caracas FC / 64
  • Omar Valencia / New York Red Bulls / 59
Captura
Captura 2

