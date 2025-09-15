EA Sports FC 26: Conoce la media de los futbolistas panameños

El EA Sports FC 26 está próximo a lanzarse y allí se encuentran actualmente doce futbolistas panameños (11 masculinos y 1 femenino).
- Michael Amir Murillo / Olympique Marsella / 76
- Luis Mejía / Nacional / 72
- Aldrith Quintero / Alhama CF / 71
- Aníbal Godoy / San Diego FC / 70
- Orlando Mosquera / Al Fayha / 70
- Eduardo Guerrero / Dynamo Kiev / 70
- Andrés Andrade / LASK Linz / 69
- José Fajardo / Universidad Católica / 68
- José Córdoba / Norwich City / 68
- Carlos Harvey / Minnesota United / 65
- Leslie Heráldez / Caracas FC / 64
- Omar Valencia / New York Red Bulls / 59