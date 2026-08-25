FÚTBOL Fútbol Internacional -  25 de agosto de 2026 - 08:30

FC Barcelona: Dominik Livakovic llegará a España para realizar pruebas médicas

El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizará en la capital catalana para firmar con el FC Barcelona un contrato por cuatro temporadas.

FC Barcelona: Dominik Livakovic llegará a España para realizar pruebas médicas

FC Barcelona: Dominik Livakovic llegará a España para realizar pruebas médicas

FOTO / EFE

El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizará esta tarde en la capital catalana para firmar con el FC Barcelona un contrato por cuatro temporadas, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

Livakovic, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, para que se quede ya como suplente de Joan Garcia o regrese un último año como cedido en el Fenerbahce aún no está decidido.

Una de las variables de las que depende si el balcánico -que el pasado verano fue cedido al Girona, en el que no llegó a debutar, por lo que se fue en enero-, se incorpora ya a la disciplina azulgrana o será el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero el curso que viene es si su llegada anticipada encaja en el 'fair-play' financiero del club catalán esta temporada.

En cualquier caso, el Barça cerrará este miércoles el traspaso del Livakovic, por el que pagará al Fenerbahce, según diversos medios, unos cuatro millones de euros entre fijos y variables.

FUENTE: EFE

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