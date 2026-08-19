Elche CF vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J2 de LaLiga

El FC FC Barcelona , vigente campeón de LaLiga inicia la defensa del título visitando al Elche CF en la jornada dos.

Los de Hansi Flick vienen de conquistar el Trofeo Joan Gamper 2-1 ante el Al Ahly con goles de Hamza Abdelkarim y Raphinha.

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Mientras que el Elche en su estreno en el campeonato, igualó 1-1 ante el Real Club Deportivo A Coruña con el tanto de Marc Aguado.

La temporada pasada el Barca ganó ambos encuentros ante este rival con el mismo marcador (3-1).

Fecha, hora y dónde seguir Elche CF vs FC Barcelona en LaLiga