LaLiga Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2026 - 16:38

Elche CF vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J2 de LaLiga

El FC FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga inicia la defensa del título visitando al Elche CF en la jornada dos.

Elche CF vs FC Barcelona: Fecha

Elche CF vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J2 de LaLiga

FOTO / BARCELONA

El FC FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga inicia la defensa del título visitando al Elche CF en la jornada dos.

Los de Hansi Flick vienen de conquistar el Trofeo Joan Gamper 2-1 ante el Al Ahly con goles de Hamza Abdelkarim y Raphinha.

Mientras que el Elche en su estreno en el campeonato, igualó 1-1 ante el Real Club Deportivo A Coruña con el tanto de Marc Aguado.

La temporada pasada el Barca ganó ambos encuentros ante este rival con el mismo marcador (3-1).

Fecha, hora y dónde seguir Elche CF vs FC Barcelona en LaLiga

  • Fecha: Domingo 23 de agosto
  • Hora: 2:30 P.M.
  • Lugar: Estadio Martínez Valero
  • Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes
En esta nota:
Seguir leyendo

Hansi Flick: "Raphinha es el capitán junto con Eric Garcia y Pedri"

Anthony Gordon: "Estoy muy emocionado por la camiseta del Barça"

Rodri: "Jugar en el Barcelona para mí es un sueño"

Recomendadas

Últimas noticias