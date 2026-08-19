Elche CF vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J2 de LaLiga

El FC FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga inicia la defensa del título visitando al Elche CF en la jornada dos.
Mientras que el Elche en su estreno en el campeonato, igualó 1-1 ante el Real Club Deportivo A Coruña con el tanto de Marc Aguado.
La temporada pasada el Barca ganó ambos encuentros ante este rival con el mismo marcador (3-1).
Fecha, hora y dónde seguir Elche CF vs FC Barcelona en LaLiga
- Fecha: Domingo 23 de agosto
- Hora: 2:30 P.M.
- Lugar: Estadio Martínez Valero
- Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes