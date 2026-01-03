FC Barcelona: Joan García y Fermín se lucen en triunfo ante Espanyol

El FC Barcelona sumó la novena victoria consecutiva en LaLiga EA Sports gracias a la actuación sobresaliente del experiquito Joan García bajo palos y a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski en el tramo final del encuentro.

En su regreso al RCDE Stadium tras fichar por el Barça el pasado verano, el guardameta catalán, muy silbado por su antigua afición, fue el salvavidas del equipo visitante antes de que Olmo (0-1, min.86) y Lewandowski (0-2, min.90) marcaran los goles de la victoria del líder de la competición.

Próximos partidos del FC Barcelona

Ahora el FC Barcelona se prepara para las semifinales de Supercopa de España donde se medirá ante el Atlhetic Club.

Mientras en Liga se medirán a la Real Sociedad el próximo 18 de enero en busca de mantener la distancia en la punta sobre el Real Madrid.