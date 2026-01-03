FC Barcelona: Joan García y Fermín se lucen en triunfo ante Espanyol

El FC Barcelona sumó la novena victoria consecutiva en LaLiga EA Sports gracias a la actuación sobresaliente del experiquito Joan García bajo palos y a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski en el tramo final del encuentro.
Próximos partidos del FC Barcelona
Ahora el FC Barcelona se prepara para las semifinales de Supercopa de España donde se medirá ante el Atlhetic Club.
Mientras en Liga se medirán a la Real Sociedad el próximo 18 de enero en busca de mantener la distancia en la punta sobre el Real Madrid.