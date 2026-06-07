Lamine Yamal esperaba ganar el Balón de Oro que se llevó Ousmane Dembélé

El atacante del FC Barcelona y la selección española Lamine Yamal explicó el por qué se venda la mano derecha para disputar cada partido, una costumbre que comenzó tras darse un golpe y continuó "porque quedaba bien", como si fuera Karim Benzema.

Lamine respondió a preguntas de sus seguidores en su canal de YouTube. Entre ellas el motivo de saltar al terreno de juego con la mano protegida. "Me vendo la mano en los partidos porque jugando a la Play Station di una torta a la tele y me reventé los dedos. Se me hincharon un montón y a partir de ahí me vendé. Y como me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema ya me lo dejé", dijo Lamine que también desveló su aprecio por futbolistas como el español Fabian Ruiz, del París Saint Germain o el belga del Manchester City Jeremy Doku.

¿Un jugador infravalorado? "Fabián Ruiz, del PSG´", indicó el atacante azulgrana, que incluyo también a Gerard Martín y a Mikel Merino en este apartado y que disfruta con las acciones de Doku o su compañero Rayan Cherki durante los partidos. "Fuera del Barcelona disfruto viendo a Doku, y también a Chreki", indicó.

Lamine Yamal habló del Balón de Oro

Lamine Yamal también reconoció que se esperaba haber ganado el Balón de Oro pero se mostró feliz porque el trofeo hubiera caído en las manos del francés Ousmane Dembele.

"Sinceramente pensaba que yo iba a ganarlo pero por muchas cosas que pasaron ese día. Pero me fue muy bien que lo ganara Dembelé; aparte de para crecer yo personalmente porque no era el momento de que yo lo ganara. Era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro", reconoció Lamine.

"Aparte de que con Dembélé me llevo muy bien. He salido con él, he estado con él, he hablado con él mucho. Me ayudó a crecer mucho personalmente, en verdad. Y me ayudó como a levantar porque no estaba en un buen momento y yo creo que he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida y que me alegré mucho por Ousmane", añadió el internacional español.

El delantero del Barcelona, que prometió dejarse barba y bigote durante tres semanas si España gana el mundial, tiene su primera imagen en un Campeonato del Mundo en la edición del 2014.

"El primer Mundial que recuerdo fue el del 2014 que ganó Alemania.. me acuerdo del Alemania-Brasil y de la final. No me acuerdo del de el 2010 y mucho menos del 2006", reconoció.

Lamine destaca que de la Eurocopa 2024 aprendió, sobre todo, del primer partido: "De los primeros nervios de un chaval; tienes esas mariposas de que es tu primer torneo internacional y que es diferente a todo lo de clubes. Aprendí a tener más calma, a que los partidos son muy largos, y que si un partido lo juegas mal luego te llegan otros seis. que son torneos largos y que siempre se acaba mejor que se empieza. Entonces empezar con calma".

Para los que quieren ser futbolistas, Lamine les dijo que "sueñen porque el fútbol es un deporte que igual que puedes debutar a los 16 año puedes debutar a los 27. Que sueñe, que disfrute, que se lo pase bien y que trabaje mucho porque el futbolista menos disciplinado lo mínimo que hace es entrenar, ir al gimnasio y prepararse. Trabaja. Entonces hay que trabajar y, sobre todo, disfrutar del fútbol. Disfrutar, disfrutar del fútbol que es un deporte muy bonito".

Y se mostró algo receloso con el VAR aunque al final "es algo justo". "Me parece que al final es algo justo pero en muchas situaciones frena mucho el juego, como cuando se para el partido seis minutos. Creo que por mucho que se vaya a hacer justicia, que sea fuera de juego o no, es demasiado tiempo parado", apuntó.

FUENTE: EFE