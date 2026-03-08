Fenerbahce SK de Marco Asensio logra remontada ante Samsunspor

En cinco minutos del final, con el empate obtenido en el 90 y la victoria en el 95, el Fenerbahce SK de Marco Asensio selló una épica remontada ante el Samsunspor (3-2) que le mantiene en la lucha por el título de la Liga de Turquía y a los visitantes frustrados antes de recibir al Rayo Vallecano en la ida de los octavos de la Copa Conferencia.

El gol en el 95 firmado por Sidiki Cherif alivió al conjunto de Domenico Tedesco que había dicho adiós al título pocos minutos antes, con el marcador en contra, que le situaba a siete del líder, el Galatasaray. Ahora, con el triunfo, sigue a cuatro del primer puesto.

El choque tuvo un final dramático y fue un duro castigo para el Samsunspor, rival del Rayo Vallecano en Europa que tuvo la victoria en la mano. Pero acumula cinco partidos sin ganar el cuadro de Thorsten Fink, dos empates y tres derrotas, anclado en tierra de nadie, en el séptimo lugar, lejos de la zona europea y amenazado por sus perseguidores.

Pero salió derrotado otra vez del Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu en un final loco a pesar de que tomó ventaja a los once minutos con el gol del belga Marius que fue el mejor de los visitantes. De hecho, hizo también el segundo, el 1-2 que respondió al empate de Matteo Guendouzi al cuarto de hora.

Parecía el choque abocado a una victoria visitante. Al reencuentro con el triunfo del Samsunspor y al adiós al título del equipo de Tedesco. Pero todo cambió al final. En el 90, Dorgeles Nene logró el empate al aprovechar un pase de Marco Asensio y cinco después, en el 95, el francés Sidiki Cherif recogió la pelota dentro del área tras un saque de esquina y batió por tercera vez a Okan Kocuk para dar la victoria al Fenerbahce.

