Joan Laporta cree posible la Superliga para el 2025

"Tendremos en primavera (boreal) la sentencia sobre la Superliga, que representará para los clubes lo mismo que supuso para los jugadores la Ley Bosman. Yo no aceptaba entrar en este proyecto si no hubiera sido una competición abierta. Lo aceptaron el Madrid, la Juve y otros clubes que todavía no quieren salir a la luz. Lo único que queremos cambiar es el modelo de gobernanza y que sea de los clubes, pero que la UEFA esté en la mesa como un agente más", explicó Laporta en una entrevista en la emisora de radio Cadena SER.