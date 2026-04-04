Real Madrid: Alineación para enfrentar al RCD Mallorca

El Real Madrid afrontará la visita al Mallorca en LaLiga EA Sports con las novedades del francés Kylian Mbappé, que regresa al once liguero mes y medio después de su última titularidad, y la suplencia del brasileño Vinicius en vistas al partido de Liga de Campeones contra el Bayern de Munich.

Otra de las ausencias en el once de Álvaro Arbeloa es la de Thiago Pitarch, que se queda fuera y entra otro mediocampista canterano, Manuel Ángel Román, que disfrutará de su primera titularidad en liga con el primer equipo.

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El equipo titular lo conforman: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim y Mbappé.

Por parte del Mallorca, Sergi Darder será titular por primera vez con el técnico argentino Martín Demichelis al mando y Jan Virgili tendrá que esperar su turno en el banquillo, mientras que Omar Mascarell hará de Antonio Raíllo en el centro de la zaga.

Los once elegidos por Demichelis son Leo Román; Maffeo, Mascarell, Valjent, Mojica; Samu, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Luvumbo y Muriqi.