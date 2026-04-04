Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy  sábado 4 de abril

Este sábado 4 de abril arranca la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con 2 emocionantes duelos, uno en el "Valle de la Luna" y otro en territorio del Oeste del país.
Partidos para hoy sábado 4 de abril en el Béisbol Mayor 2026
Veraguas vs Chiriquí a las 7:00 P.M. en el Estadio Kenny Serracín.
Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.
Las novenas de Coclé, Bocas del Toro, Colón y Herrera no verán acción este sábado, ellos arrancaran su ronda de ocho el domingo 5 de abril, para completar el inicio de la decisiva fase eliminatoria de nuestra pelota nacional.