Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy sábado 4 de abril FOTO: INDIOS C9

Este sábado 4 de abril arranca la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con 2 emocionantes duelos, uno en el "Valle de la Luna" y otro en territorio del Oeste del país.

Dos partidos darán por iniciada la ronda de los mejores 8 del torneo, con Chiriquí y Oeste jugando en su terreno de juego, con la ventaja de local.

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