BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  4 de abril de 2026 - 08:15

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy sábado 4 de abril

Conoce a continuación los partidos que se jugarán este sábado en el Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy  sábado 4 de abril

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy  sábado 4 de abril

FOTO: INDIOS C9

Este sábado 4 de abril arranca la ronda de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con 2 emocionantes duelos, uno en el "Valle de la Luna" y otro en territorio del Oeste del país.

Dos partidos darán por iniciada la ronda de los mejores 8 del torneo, con Chiriquí y Oeste jugando en su terreno de juego, con la ventaja de local.

Partidos para hoy sábado 4 de abril en el Béisbol Mayor 2026

Veraguas vs Chiriquí a las 7:00 P.M. en el Estadio Kenny Serracín.

Darién vs Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera a las 7:00 P.M.

Las novenas de Coclé, Bocas del Toro, Colón y Herrera no verán acción este sábado, ellos arrancaran su ronda de ocho el domingo 5 de abril, para completar el inicio de la decisiva fase eliminatoria de nuestra pelota nacional.

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