Thomas Tuchel vs Antonio Conte: ¿Qué inició la pelea?

Thomas Tuchel y Antonio Conte se llevaron todos los reflectores al final del duelo entre Chelsea vs Tottenham que terminó 2-2 , correspondiente a la jornada 2 de la Premier League.

Tuchel y Conte dieron declaraciones

"Pensé que cuando nos damos la mano hay que mirarse a los ojos y Antonio tiene diferente opinión. Fue algo temperamental. Él estaba feliz por el empate, yo estaba un poco disgustado, pero nada más. ¿No sé si nos han mostrado tarjeta roja? Creo... que no era necesario, pero otras muchas cosas no fueron necesarias. Otra pobre decisión por parte del árbitro hoy", expresó Thomas Tuchel.

Mientras tanto Antonio Conte del Tottenham señaló: "Lo mejor es hablar del partido. Y el partido fue un poco loco, un partido complicado para ambos equipos. Pero intentamos en cada partido ser competitivos. No quiero comentar nada de lo ocurrido porque creo que no es lo más importante. Si hay un problema el problema es entre él y yo. No con los demás".

Conte también aprovechó para dejar un recadito en su cuenta de Instagram.