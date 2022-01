Freddy Góndola no pensó dos veces en aceptar la oferta de Alajuelense

A través de una conferencia de prensa, el ex Deportivo Táchira dijo que conocía a la institución y lo que significa el escudo de Alajuelense, desde su juventud en Panamá.

"Cuando me dieron la oferta, no lo pensé dos veces. Acepté. En mi corta carrera no había visto como el CAR, es algo impresionante, en mi país tampoco hay algo como eso, y esperemos que el crecimiento sea de la mejor forma", agregó Freddy Góndola.

En relación al nivel de la liga con respecto a la LPF, dejó claro que sí hay una diferencia marcada, y la liga tica es considerada la mejor de la región, siendo una buena liga para todo panameño y jugador de centroamérica.

Con muchas ofertas y rumores tras no renovar con el Deportivo Táchira, Freddy Góndola tenía la libertad de escoger su nuevo destino, y pese a incluso ser vinculado en Europa, escogió al fútbol tico y Liga Deportiva Alajuelense.

Para Góndola, figura con la selección de Panamá en las últimas fechas de octagonal de Concacaf, el hecho de también estar cerca de su país, le servirá para el final del camino a Qatar 2022.