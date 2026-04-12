Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy 12 de abril en semifinales FOTO / FEDEBEIS

La emoción del Béisbol Mayor 2026 entra en su etapa decisiva este domingo 12 de abril, cuando se disputen los primeros partidos de las semifinales con dos enfrentamientos que prometen grandes emociones, Bocas, Colón, Chiriquí y Oeste van en el camino por el título.

Las series se pondrán en marcha de manera simultánea desde las 7:00 p.m.

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