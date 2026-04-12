BÉISBOL Beisbol mayor Panamá -  12 de abril de 2026 - 07:02

Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy 12 de abril en semifinales

Repasa los partidos de hoy 12 de abril en el inicio de las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

 Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy 12 de abril en semifinales

 Béisbol Mayor 2026: Partidos para hoy 12 de abril en semifinales

FOTO / FEDEBEIS

La emoción del Béisbol Mayor 2026 entra en su etapa decisiva este domingo 12 de abril, cuando se disputen los primeros partidos de las semifinales con dos enfrentamientos que prometen grandes emociones, Bocas, Colón, Chiriquí y Oeste van en el camino por el título.

Las series se pondrán en marcha de manera simultánea desde las 7:00 p.m.

Partidos para hoy en el Béisbol Mayor 2026

  • Colón vs Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron
  • Panamá Oeste vs Chiriquí en el estadio Kenny Serracín

En la primera llave, Bocas del Toro, actual campeón, buscará imponer su localía ante una novena de Colón que viene mostrando solidez en todas sus líneas. Por su parte, Chiriquí recibirá a Panamá Oeste en una serie que pinta muy equilibrada, luego del buen nivel mostrado por ambos equipos en la ronda anterior.

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