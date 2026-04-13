Béisbol Mayor 2026: Chiriquí deja tendido en el terreno a Panamá Oeste en noche histórica

La novena de Chiriquí inició con buen pie las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 luego de dejar en el terreno a Panamá Oeste con un marcador 8-7 en el Estadio Kenny Serracín, noche marcada por el récord alcanzado por Carlos Xavier Quiroz y Jonathan Saavedra.

En la parte baja de la décima entrada, Erick Barría anotó desde tercera la carrera del triunfo luego de un lanzamiento descontrolado de Miguel Gómez.

Los veteranos peloteros Carlos Xavier Quiroz y Jonathan Saavedra llegaron a los 800 imparables, una marca que apenas había alcanzado Rodolfo Aparicio que conectó un total de 831. Ambos peloteros lo conectaron ante los envíos del ex Grandes Ligas, el coclesano Davis Romero, quien abrió el partido como refuerzo de los "Vaqueros".

A la ofensiva por los chiricanos destacaron Jhonny Santos que se fue de 4-2 con HR y 2 anotadas, Juan Vega de 3-2 con 1 impulsada y 1 anotada, Erasmo Caballero de 4-2 con 1 producida y 1 anotada, Iraj Serrano de 3-2 con 3 remolcadas.

La victoria se la acreditó Ernesto Silva que entró en la novena entrada. En total lanzó 1.2 de 2 hits y ponchó a un rival.

Partido pospuesto

El encuentro entre Colón y Bocas del Toro que tenía que realizarse en el Estadio Calvin Byron, fue pospuesto por lluvia. La FEDEBEIS comunicó que próximamente se anunciará cuándo, dónde y a qué hora será reprogramado el partido.