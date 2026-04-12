Béisbol Mayor 2026: El chiricano Carlos Xavier Quiroz llega a los 800 hits

Carlos Xavier Quiroz inscribió su nombre en los libros de oro del béisbol mayor al alcanzar los 800 imparables en su carrera en el Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026. Con este sencillo, Quiroz se une al legendario Rodolfo Aparicio como los únicos peloteros en la historia en cruzar esta impresionante barrera.
Esta hazaña que solo el jugador de la novena de Chiriquí, Rodolfo “Candelilla” Aparicio ha podido establecer, con 831 incogibles.
El primera base además es el segundo en dobles en todos los tiempos con 152 y tercero en remolcadas con 452.
Imparable de Carlos Xavier Quiroz
FUENTE: FEDEBEIS