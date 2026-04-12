MLB MLB -  12 de abril de 2026 - 16:58

MLB: Yankees de José Caballero siguen con mala racha

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 12 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Yankees de José Caballero siguen con mala racha

MLB: Yankees de José Caballero siguen con mala racha

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Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 12 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en tres turnos con un ponche en la derrota de los Yankees de New York ante los Rays de Tampa Bay por 5 - 4. Los del Bronx sumaron su quinta derrota consecutiva.

Este año batea para .146 con 4 remolcadas, 5 bases robadas y .386 de OPS.

Iván Herrera

Se fue de 3-1 con con anotada y una base por bolas en la derrot a 9 - 3 de los Cardenales de San Luis ante los Medias Rojas de Boston.

Esta campaña batea para .192 con 6 impulsadas y .627 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" entró como bateador emergente, recibió una base por bolas en el triunfo de los Cubs de Chicago ante los Piratas de Pittsburgh por 7 - 6.

Esta temporada batea para .238 con 1 HR, 4 remolcadas y .814 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro trabajó 1 entrada, permitió 1 hit, 2 carreras (1 limpia), 2 bases por bolas y ponchó a 2 en la derrota ante Cubs.

Con los Piratas registra este año record de 0-1 en 8 partidos, con efectividad de 9.82 en 7.1 de labor con 12 ponches y 1.91 de WHIP.

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