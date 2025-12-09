Champions League: Michael Amir Murillo titular vs el Royale Union Saint-Gilloise

El Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica será el rival del Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo de titular, en la jornada 6 de la fase liga de la Champions League (3:00 pm).
El seleccionado nacional volvió a una convocatoria el pasado viernes 5 de diciembre en la derrota de su club por marcador de 0-1 ante el Lille, pero no sumó minutos en el Estadio Pierre-Mauroy.
Los olímpicos marchan en la posición 21 de la Liga de Campeones con 6 puntos, mientras que los belgas están ubicados en la casilla 25 también con 6 unidades.
Alineación del Olympique de Marsella vs Royale Union Saint-Gilloise en la Champions League
Gerónimo Rulli, Michael Amir Murillo, Timothy Weah, Emerson, Aguerd, Arthur Vermeeren, Pierre-Emile Højbjerg, Matt O'Riley, Mason Greenwood, Igor Paixão y Pierre-Emerick Aubameyang.