Champions League: Michael Amir Murillo titular vs el Royale Union Saint-Gilloise Foto: Olympique de Marsella

El Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica será el rival del Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo de titular, en la jornada 6 de la fase liga de la Champions League (3:00 pm).

El seleccionado nacional volvió a una convocatoria el pasado viernes 5 de diciembre en la derrota de su club por marcador de 0-1 ante el Lille, pero no sumó minutos en el Estadio Pierre-Mauroy.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse