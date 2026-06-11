Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 11 de junio en la jornada inaugural

La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial 2026 un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio con las acciones del grupo A.
A continuación, la atención se trasladará a Guadalajara, donde estarán representadas Asia y Europa, ya que la República de Corea se enfrentará a una República Checa que aún se encuentra eufórica tras su éxito en la repesca de la UEFA.
Partidos para hoy, jueves 11 de junio en el Mundial 2026
- México vs Sudáfrica - Estadio Ciudad de México (2:00 pm) en vivo por RPC
- Corea del Sur vs República Checa - Estadio Guadalajara (9:00 pm)