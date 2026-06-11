Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 11 de junio en la jornada inaugural Foto: FIFA

La espera ha terminado. Han pasado casi ocho años desde que Canadá, México y Estados Unidos fueron escogidos para acoger la Copa Mundial 2026 un evento mundial sin precedentes que dará comienzo este jueves 11 de junio con las acciones del grupo A.

Mientras la emoción alcanza su punto álgido en todo el mundo, México se encuentra en el centro de todas las miradas. El Tri cargará con las esperanzas de toda una nación cuando se enfrente a Sudáfrica, el equipo contra el que ya jugó en la misma fase del torneo en 2010, en un partido inaugural de gran importancia.

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