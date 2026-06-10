Mundial 2026: El Countdown Concert inició la celebración de la cita mundialista

Los festejos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA comenzaron el 10 de junio con un concierto en vivo, pionero en su formato, que se llevó a cabo de manera simultánea en Canadá, Estados Unidos y México, los tres países anfitriones.

En el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway de Toronto, se presentaron artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

Los artistas de Los Ángeles

Los Ángeles tuvo la participación de Major Lazer, Diplo, Davido, además de otros artistas que pusieron el ritmo y la música en la Crypto.com Arena.

México también brilló

Los Ángeles Azules con Belinda, y Elena Rose, fueron de las estrellas que dijeron presente en el Auditorio Nacional, levantando a todos los fanáticos en el país que recibirá el choque inaugural entre México y Sudáfrica del jueves 11 de junio (en vivo por RPC 2:00 pm).

FUENTE: FIFA