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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  10 de junio de 2026 - 22:05

Mundial 2026: El Countdown Concert inició la celebración de la cita mundialista

Los festejos de la Copa Mundial 2026 dieron inicio con el Countdown Concert en México, Toronto y Los Ángeles.

Mundial 2026: El Countdown Concert inició la celebración de la cita mundialista
Mundial 2026: El Countdown Concert inició la celebración de la cita mundialistaCAPTURA: AUDITORIO NACIONAL

Los festejos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA comenzaron el 10 de junio con un concierto en vivo, pionero en su formato, que se llevó a cabo de manera simultánea en Canadá, Estados Unidos y México, los tres países anfitriones.

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En el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway de Toronto, se presentaron artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

Los artistas de Los Ángeles

Los Ángeles tuvo la participación de Major Lazer, Diplo, Davido, además de otros artistas que pusieron el ritmo y la música en la Crypto.com Arena.

México también brilló

Los Ángeles Azules con Belinda, y Elena Rose, fueron de las estrellas que dijeron presente en el Auditorio Nacional, levantando a todos los fanáticos en el país que recibirá el choque inaugural entre México y Sudáfrica del jueves 11 de junio (en vivo por RPC 2:00 pm).

FUENTE: FIFA

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