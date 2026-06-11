Mundial 2026: Show musical encabezado por Shakira, inició la cita mundialista

Las selecciones de México y Sudáfrica inauguraron este jueves el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, el primer partido del torneo organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro marcó un nuevo capítulo en la historia del legendario recinto capitalino, que se convirtió en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El show musical en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración, que previamente contó con un show musical encabezado por la colombiana Shakira, estuvo enmarcada en un fuerte dispositivo de seguridad y movilidad desplegado por las autoridades mexicanas debido a las protestas de maestros que amenazaron con boicotear el evento.

FUENTE: EFE