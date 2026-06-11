Mundial 2026: México se quedó con los tres puntos en el juego inaugural

La selección de México derrotó este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en un partido que dominó de principio a fin, en la inauguración del Mundial 2026 .

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos, que jugaron gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsión de dos sudafricanos, aunque terminaron con un jugador menos por ver tarjeta roja en los minutos finales.

Declaraciones de Julián Quiñones - Mundial 2026

El delantero Julián Quiñones, autor del primer gol en la edición 23 de Mundial que despejó el camino de la selección de México a la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, celebró este jueves su logro personal y él éxito colectivo, pero garantizó que el Tri quiere más.

"Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El máximo artillero de la Liga saudí con el Al Qadisiyah (33 goles) marcó el en el minuto 9 del partido inaugural en el estadio Azteca.

El remate del versátil jugador se filtró entre las piernas del guardameta Ronwen Williams.

El exjugador del Tigres mexicano afirmó que la plantilla de Javier Aguirre debe centrarse en los próximos días en trabajar más "la presión".

"Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades", declaró al término del primer partido del Grupo A que competan las selecciones de Corea del Sur y Chequia.

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FUENTE: EFE