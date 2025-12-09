EN VIVO

EN VIVO, tabla de posiciones de la Champions League en la jornada 6

FOTO: UEFA
Sigue a continuación la tabla de posiciones de la jornada 6 de la fase liga de la UEFA Champions League.

La fase liga de la UEFA Champions League continua, esta vez con su jornada 6, con los mejores equipos europeos en la lucha por las posiciones en la tabla.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Arsenal - 15
  2. Bayern Múnich - 15
  3. Atalanta - 13
  4. PSG - 12
  5. Inter - 12
  6. Real Madrid - 12
  7. Atlético de Madrid - 12
  8. Liverpool - 12
  9. Tottenham - 11
  10. Borussia Dortmund - 10
  11. Chelsea - 10
  12. Manchester City - 10
  13. Sporting CP - 10
  14. FC Barcelona - 10
  15. Newcastle - 9
  16. Olympique de Marsella - 9
  17. Galatasaray - 9
  18. Mónaco - 9
  19. PSV - 8
  20. Bayern Leverkusen - 8
  21. Qarabag - 7
  22. Napoli - 7
  23. Juventus - 6
  24. Pafos - 6
  25. Union SG - 6
  26. Olympiacos - 5
  27. Brujas - 4
  28. Athletic Club - 4
  29. Copenhagen - 4
  30. Eintracht Frankfurt - 4
  31. Benfica - 3
  32. Slavia Praga - 3
  33. Bodo/Glimt - 2
  34. Villarreal - 1
  35. Kairat Almaty - 1
  36. Ajax - 0
