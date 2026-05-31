Champions League: XI ideal de la temporada 2025-2026

El Paris Saint-Germain ( PSG ), flamante campeón, cuenta con cinco jugadores incluidos en el Equipo de la Temporada de la Champions League , elegido por el Grupo de observadores técnicos de la UEFA.

Khvicha Kvaratskhelia, elegido Jugador de la Temporada, ocupa la banda izquierda, mientras que Vitinha, elegido Jugador del Partido en la final, se sitúa en el centro. En defensa, les acompañan sus compañeros Marquinhos y Nuno Mendes, y en ataque, Ousmane Dembélé.

Por otra parte, tres jugadores del Arsenal forman parte del equipo, junto con otros dos del Bayern München y uno del Atlético de Madrid.

ONCE IDEAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Portero

David Raya (Arsenal)

Defensas

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel (Arsenal)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Centrocampistas

Michael Olise (Bayern München)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Delanteros

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern München)

FUENTE: UEFA