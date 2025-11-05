EN VIVO

Champions League: Bayern, Arsenal e Inter comandan la tabla de posiciones tras la J4

Repasa cómo terminó la tabla de posiciones de la fase de liga de la UEFA Champions League donde se disputó la cuarta jornada.

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League

Posición - Equipo - Puntos

  1. Bayern Múnich 12
  2. Arsenal - 12
  3. Inter - 12
  4. Manchester City - 10
  5. PSG - 9
  6. Newcastle - 9
  7. Real Madrid - 9
  8. Liverpool 9
  9. Galatasaray 9
  10. Tottenham - 8
  11. FC Barcelona - 7
  12. Chelsea- 7
  13. Sporting Lisboa - 7
  14. Borussia Dortmund - 7
  15. Qarabag - 7
  16. Atalanta - 7
  17. Atlético de Madrid - 6
  18. PSV - 5
  19. Mónaco - 5
  20. Pafos - 5
  21. Bayer Leverkusen - 5
  22. Club Brujas - 4
  23. Frankfurt - 4
  24. Napoli - 4
  25. Olympique de Marsella 3
  26. Juventus - 3
  27. Athletic -3
  28. Union SG - 3
  29. Bodo / Glimt - 2
  30. Slava Praga - 2
  31. Olympiacos - 2
  32. Villarreal - 1
  33. Copenhague -1
  34. Kairat Almaty - 1
  35. Benfica - 0
  36. Ajax - 0

