Champions League: Khvicha Kvaratskhelia, elegido Jugador de la Temporada 2025/26

El Grupo de Observadores técnicos de la UEFA ha nombrado a Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain (PSG), como Jugador de la Temporada de la Champions League 2025/26.
También fue fundamental en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penalti que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador a uno para el equipo de Luis Enrique.
Brillante actuación de Khvicha Kvaratskhelia
Podría decirse que la mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la inolvidable victoria por 5-4 en el partido de ida de las semifinales contra el Bayern, cuando marcó un golazo con efecto para igualar el marcador a uno antes de marcar con un potente disparo en la segunda parte para completar un magnífico doblete.
FUENTE: UEFA