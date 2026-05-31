Champions League: Khvicha Kvaratskhelia, elegido Jugador de la Temporada 2025/26

El Grupo de Observadores técnicos de la UEFA ha nombrado a Khvicha Kvaratskhelia , del Paris Saint-Germain ( PSG ), como Jugador de la Temporada de la Champions League 2025/26.

El talentoso extremo georgiano desempeñó un papel fundamental en la consecución del segundo título consecutivo del PSG , anotando diez goles y dando seis asistencias a lo largo de la competición, y deslumbrando por la banda izquierda.

También fue fundamental en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penalti que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador a uno para el equipo de Luis Enrique.

Brillante actuación de Khvicha Kvaratskhelia

Podría decirse que la mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la inolvidable victoria por 5-4 en el partido de ida de las semifinales contra el Bayern, cuando marcó un golazo con efecto para igualar el marcador a uno antes de marcar con un potente disparo en la segunda parte para completar un magnífico doblete.

FUENTE: UEFA