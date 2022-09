 Xavi habla sobre la motivación de Robert Lewandowski

"A Robert lo he visto muy bien, está tranquilo, calmado, transmite confianza, es un líder natural", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Imagino que va ser un partido muy especial para él, pero está motivado", aseguró el técnico azulgrana.

"Por cómo entiende el juego, cómo entiende cuándo hay que aparecer para encontrar al hombre libre, es muy importante, pero no sólo Robert, tenemos muchas bazas en ataque", dijo Xavi.

El técnico azulgrana puso el acento en el Barça renovado que ha empezado como un tiro la temporada.

"Llegamos en un momento mucho mejor que el año pasado, hemos mejorado en muchos aspectos, somos capaces de competir. Creo que podemos ganar este partido", afirmó.

"Visualizo un partido muy parejo, los dos queremos el balón, presionamos alto, queremos recuperar el balón lo antes posible, sufrimos sin balón, dejamos espacios a la espalda...", explicó el técnico azulgrana.

"Será un partido muy intenso y la posesión tendrá una importancia tremenda", insistió Xavi, que, no obstante, quiere quitar trascendencia al encuentro en el que los dos equipos se juegan el liderato del grupo C.

"No me gustaría que mañana sea una sentencia, ganemos o no. Son tres puntos de la fase de grupos, simplemente", advirtió.