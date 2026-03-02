Mundial 2026: ¿Qué está pasando con Irán y decisión podría tomar la FIFA?

El ataque a Irán , y la posterior respuesta del régimen persa, a poco más de tres meses del comienzo del Mundial 2026, enfrenta a la FIFA a distintos escenarios que van desde la retirada de la selección iraní, clasificada para la fase final, la sustitución de esta por otra o retos para aumentar la seguridad del torneo, en el caso de que el conjunto, que disputará sus tres partidos en Estados Unidos, decida continuar en la competición.

"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto". Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, abrió la puerta el domingo a una posible retirada del equipo.

¿Qué pasará si Irán decide no jugar el Mundial 2026?

El reglamento de competición del Mundial 2026 prevé una posible retirada de una selección en su artículo 6:

- Si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, el próximo 11 de junio, la Comisión Disciplinaría le impondría a la Federación Iraní una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).

- Si renuncia con menos de 30 días de antelación. La multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares).

Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la Federación Internacional. El Consejo de la FIFA reunido en Doha el pasado 17 de diciembre acordó dar 1,5 millones de dólares a cada selección clasificada para cubrir gastos derivados de la preparación del torneo y un total de 10,5 millones de dólares por disputar el Mundial.

A estas sanciones económicas podrían unirse medidas disciplinarias como la exclusión de la federación de una competición futura organizada por la FIFA.

El apartado 6.7 del reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

FUENTE: EFE