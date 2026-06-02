Real Madrid: Candidato a presidencia habla sobre Nico Paz

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme anunció que "recuperaría a Nico Paz", actualmente en el Como 1907 italiano, si gana las elecciones, durante una entrevista en el canal de YouTube 'The Wild Project'.

"Recuperaría a Nico Paz, ¿cómo no vas a recuperar a Nico Paz? Por 9 millones, son cifras que he visto en prensa. Es un jugador que con la temporada que ha hecho tienes que recomprarlo. Tiene sitio en el equipo", añadió.

Anunció, además, que dará a conocer el nombre de un jugador que llegaría al Real Madrid si fuera presidente en su intervención de este miércoles en 'El Hormiguero', de Antena 3, y remarcó que el entrenador "es alguien grande, con mucha experiencia, y que viene a trabajar en un proyecto deportivo".

"No puede haber dudas de que leyendas como Raúl González Blanco quieran hacer daño al Real Madrid, es imposible. En el poco tiempo que hemos tenido, se han estructurado dos grandes fichajes y un entrenador que junto con Raúl y otras áreas de la cantera forman este equipo para ver quién va a poder sumar para la plantilla, para volver a hacerla competitiva", explicó.

Incidió en la jerarquía como solución a los problemas deportivos: "Falta una jerarquía clave, faltan profesionales para que no lleguen a la prensa ciertos temas que se tienen que solucionar en el vestuario. Hay ciertos temas que no deben llegar al área corporativa. El trabajo, el proyecto, el proceso y el día a día son los profesionales. Yo me presento a presidente, no a director deportivo ni entrenador".

"No es lo mismo que baje yo a que grandes jugadores, y más alguien como Raúl González, que es uno de los grandes profesionales que me he encontrado en mi carrera, le pueda decir que lo haría de esta manera, porque es alguien que lo ha vivido. E igual en la cantera, alguien que sepa lo que es el Real Madrid", completó.

Enrique Riquelme también habló del banquillo

Además, comentó el perfil de José Mourinho como posible entrenador: "Es un buen entrenador, pero nuestra candidatura va hacia otro lado, hacia leyendas que puedan transmitir la identidad del Real Madrid, fomentar la cantera, que los chavales que ganan la 'Youth League' no los veas en otros equipos, identidad madridista. Y eso no es el perfil de medio-largo plazo que debería de ser un entrenador como Mourinho".

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el próximo domingo 7 de junio.

FUENTE: EFE