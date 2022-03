Sergio Busquets dice que admira a Casemiro previo a 'El Clásico'

"Si no es el mejor, está entre los mejores. Solo hay que ver sus partidos, su trayectoria o el trabajo que hace. Nos pasa en esta posición que no es muy vistoso ni es en lo que la gente se fija porque al final te fijas en los goles, regates y asistencias. Nosotros tenemos una tarea menos vistosa, pero mucho más importante que es estar en medio de todo el equipo, de controlar todo. Yo lo admiro. A mí me gustan todos los buenos jugadores. El Real Madrid tiene muchos, pero no me quedaría con ninguno. Me quedaría con mis compañeros, que son con los que voy a competir y con los que convivo. Como amante del fútbol, también se valorar el juego de otros equipos y jugadores", fueron las palabras del mediocampista de 33 años sobre Casemiro.