LPF: Partidos para la fecha 1 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

El torneo inicia el viernes 24 de julio cuando el Deportivo Árabe Unido reciba al Plaza Amador. Para la jornada sabatina el Alianza se mide al UMECIT y luego CD Universitario recibe al San Francisco. En la tanda dominical, Unión Coclé visita al Herrera FC, Veraguas United recibe al CAI. Cierran la primera jornada Tauro enfrentando al Sporting SM.