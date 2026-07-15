LPF: Partidos para la fecha 1 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos para la jornada 1 del Apertura 2026 de la LPF
Viernes 24 de julio
- Árabe Unido vs CD Plaza Amador en el Estadio Armando Dely Váldes a las 8:30 P.M.
Sábado 25 de julio
- Alianza FC vs UMECIT en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.
- CD Universitario vs San Francisco en el Estadio Universidad Latina a las 8:30 P.M.
Domingo 26 de julio
- Herrera FC vs Unión Coclé en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- Veraguas United vs CAI en el Estadio "Toco" Castillo a las 6:15 P.M. EN VIVO POR RPC
Lunes 27 de julio
- Tauro FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.