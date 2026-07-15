LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  15 de julio de 2026 - 12:21

LPF: Partidos para la fecha 1 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Partidos para la fecha 1 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la fecha 1 del Apertura 2026

Repasa los partidos que hay para la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El torneo inicia el viernes 24 de julio cuando el Deportivo Árabe Unido reciba al Plaza Amador. Para la jornada sabatina el Alianza se mide al UMECIT y luego CD Universitario recibe al San Francisco. En la tanda dominical, Unión Coclé visita al Herrera FC, Veraguas United recibe al CAI. Cierran la primera jornada Tauro enfrentando al Sporting SM.

Partidos para la jornada 1 del Apertura 2026 de la LPF

Viernes 24 de julio

  • Árabe Unido vs CD Plaza Amador en el Estadio Armando Dely Váldes a las 8:30 P.M.

Sábado 25 de julio

  • Alianza FC vs UMECIT en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.
  • CD Universitario vs San Francisco en el Estadio Universidad Latina a las 8:30 P.M.

Domingo 26 de julio

  • Herrera FC vs Unión Coclé en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • Veraguas United vs CAI en el Estadio "Toco" Castillo a las 6:15 P.M. EN VIVO POR RPC

Lunes 27 de julio

  • Tauro FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.

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